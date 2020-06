Aeroporto di Perugia, ipotesi nuova proroga per il Cda della società di gestione Sase

19 giugno 2020 a

Il consiglio di amministrazione della Sase, società di gestione dello scalo aeroportuale umbro, è in scadenza il 30 giugno.

La Regione dell’Umbria - nuova amministrazione - ha chiesto a più riprese un cambio della governance. Palazzo Donini partecipa alla Sase attraverso la partecipata Sviluppumbria. Ma adesso c’è il progetto dell’accademia di volo, che deve tuttavia andare incontro alla firma del contratto. Non c'è ancora stata. E non è escluso che il cda resti in carica fino a quella data, ancora da fissare: c’è chi profila una proroga dell’attuale reggenza.

Una ulteriore proroga, dato che la prima c’è già stata a giugno 2019: prolungamento di un anno.

La società di gestione ha spiegato che la dilazione, decisa in piena crisi della Regione, è stata fatta non per questioni di poltrona, ma per concludere gli accordi sulla scuola di volo e sulle tratte per Milano, Vienna, Heathrow e Rotterdam. Ad oggi sospese.

“Il modello di governance dell'aeroporto va rivisto in maniera radicale”. Era il commento dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, datata gennaio scorso, alla notizia dell'ulteriore calo di passeggeri dell'aeroporto. Dati 2019 su 2018: 4253 paganti in meno in un anno, pari al -1,9%. Nei primi due mesi dell’anno c’è stata una ripresa. Ma poi è arrivato il Covid 19.

La spa oggi conta un consiglio di amministrazione, nominato nel 2016, fatto di cinque membri, in proroga fino a giugno: il presidente Ernesto Cesaretti, imprenditore di macchine agricole, già capo della Confindustria umbra. E consiglieri: Mauro Agostini, direttore Sviluppumbria (partecipata della Regione) già parlamentare e tesoriere Pd, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio e le due avvocatesse Alessandra Granaroli e Laura Tulli. Più i tre revisori, constano alla società di gestione 96.478 euro l'anno. Chi paga? I soci. Enti pubblici o di diritto pubblico, banche e associazioni d'impresa. In testa la Camera di commercio col 37%, Sviluppumbria col 36%, Unicredit (9,16), Comune di Perugia (6,25%), Confindustria (5,5) e Comune di Assisi (2,2%). Più una miriade di anti e istituzioni con lo zero virgola.

Intanto la Sase ha deciso di istituire la commissione “per l’affidamento del servizio di gestione del servizio di certificazione bilancio ‐ controllo contabile ‐ certificazione contabilità analitica e asseverazione della posizione di debito -credito nei confronti degli enti pubblici soci”.

Istituzione che si è concretizzata nella nomina dei tre componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di Marcello Serafini, presidente e dei membri Giammarco De Salvo e Angelo Pieraccini. Saranno loro a dover valutare lo stato dell’arte dei conti dello scalo in relazione ai soldi messi dal pubblico.