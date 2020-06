Sanitopoli, il nipote di Duca "scavalcato" nelle nomine fa causa al Tar e vince contro l'ospedale. Deciderà il Consiglio di Stato

19 giugno 2020 a

E' Daniele Torroni il ricorso presentato e vinto al Tar contro l'ospedale di Perugia sulla nomina al Servizio infermieristico (Sitro). Torroni, responsabile attuale dell'unità di degenza infermieristica, è il nipote di Emilio Duca, l'ex dg del Santa Maria della Misericordia principale indagato sotto processo per sanitopoli. Il tribunale amministrativo ha trasmesso tutti gli atti alla Procura della Repubblica. L'azienda ospedaliera ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Torroni, non indagato né coinvolto in sanitopoli (se non come persona informata dei fatti, per cui è stato sentito dagli inquirenti), ha evidenziato come nella nomina a dirigente del Sitro, rimasto senza vertice dopo le sospensioni d'ufficio decretate con l'indagine sui concorsi truccati, sia stata scelta una collega collocata dietro di lui nella graduatoria concorsuale. Sarebbe stato scavalcato, solo per essere il nipote dell'ex dg, senza che nel provvedimento fossero indicate le motivazioni. Il Tar gli ha dato ragione.