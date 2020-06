Umbria, controlli antiprostituzione nella notte: fermati quattro trasgressori

Agenti della polizia locale chiamati a verificare il rispetto della nuova ordinanza comunale

Controlli antiprostituzione nella notte a Perugia. Agenti della polizia locale in borghese hanno effettuato controlli lungo la Strada Trasimeno Ovest, in via Settevalli, via Nuvolari e via Corcianese. Le verifiche hanno riguardato sia le persone che i documenti e i veicoli. Fermati quattro trasgressori che risiedono nel territorio comunale mentre le prostitute risultano di nazionalità rumena e peruviana. Controllati anche i documenti e quelli abilitativi alla guida che sono risultati tutti regolari. L'ordinanza del sindaco Andrea Romizi mira a combattere il degrado urbano e a far rispettare le normative anti Covid che prevedono il divieto assoluto di assembramenti e l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale.