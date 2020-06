Miriam Leone bomba sexy, ma sui social c'è chi la critica per le sopracciglia

18 giugno 2020 a

Incredibile ma vero. Anche l'attrice siciliana Miriam Leone, ex Miss Italia e tra i personaggi più lanciati nel panorama dello spettacolo italiano, finisce nel mirino degli haters sui social. Una sua foto su twitter, in cui come sempre appare bellissima e sexy, ha scatenato il putiferio. Un utente infatti si è lasciato andare a un commento quantomeno improvvido, esprimendo una critica alle sopracciglia dell'attrice piuttosto folte: "Con queste devi chiedere il copyright a Marrabbio di Kiss me Licia". Apriti cielo, in pochi minuti i fan di Miriam si sono adoperati per difenderla, evidenziando (giustamente) la sua indiscussa bellezza.