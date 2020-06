Umbria, controlli contro gli affitti in nero. Sgomberato un appartamento

Verifiche a tappeto di agenti della polizia locale e della questura

Controlli contro gli affitti in nero sono stati effettuati da agenti di polizia locale e questura nella zona di Fontivegge, a Perugia, più precisamente in via del Bellocchio, via Gallenga, via Breve e via Settevalli.

Importante l’attività di identificazione di soggetti anche stranieri cui si è proceduto e alla quale faranno seguito riscontri d’ufficio sulla regolarità dei contratti di locazione esibiti nonché, in taluni casi, sui presupposti della regolare presenza sul territorio nazionale. In particolare, un'abitazione di via Settevalli è stata sgomberata per problemi di sovraffollamento e di generale degrado tanto da pregiudicare l'esistenza dei requisiti di agibilità dei locali stessi dell'appartamento.