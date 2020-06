Italia-Corea, 18 anni fa la partita maledetta con l'arbitraggio scandaloso di Byron Moreno

18 giugno 2020 a

Quella faccia un po' così, il fisico non proprio da personal trainer e soprattutto le decisioni che condizionarono pesantemente il cammino dell'Italia al Mondiale 2002. Stiamo parlando di Byron Moreno, l'arbitro ecuadoriano che di fatto fu determinante nell'eliminazione degli azzurri all'ottavo di finale contro i padroni di casa della Corea del Sud. Corea che vinse grazie al golden gol di Ahn, un passato nel Perugia, e soprattutto per la sciagurata direzione di gara di Moreno. Di lui ci si ricorda pure un arresto recente per droga. Ma i tifosi italiani hanno ancora in mente l'espulsione di Totti e il gol annullato a Tommasi. Una partita maledetta, della quale oggi, giovedì 18 giugno, ricorre il diciottesimo anniversario. Dopo i 50 anni del match del secolo Italia-Germania 4-3, una ricorrenza molto meno piacevole.