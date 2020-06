Umbria, frontale tra auto e moto a Magione, muore centauro

Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118

Drammatico incidente in località Case Nuove davanti alla chiesa, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno. Nell’impatto frontale tra un’auto e una moto è morto un centauro di 65 anni, originario di San Benedetto del Tronto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Magione, i vigili urbani e un equipaggio del 118. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare il 65enne marchigiano senza però riuscirci. Troppo gravi i politraumi riportati, compreso un trauma cranico commotivo. Disagi alla viabilità visto che il tratto di strada è stato chiuso al traffico per i soccorsi all’uomo e per effettuare i rilievi.