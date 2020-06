Ferrari, Leclerc sfreccia con la Rossa tra le strade di Maranello

18 giugno 2020 a

"Buongiorno Maranello! Scusa se ti ho svegliato stamattina, stavo solo andando al lavoro". Il tweet di Charles Leclerc è di questa mattina presto, giovedì 18 giugno. Il pilota monegasco ha voluto salutare così la prima giornata di lavoro sulla pista di Fiorano in vista del Gp di Zeltweg con una procedura davvero insolita: il giovane talento della Rossa è uscito dal cancello della Gestione industriale con la SF100, è passato davanti al museo ed è entrato in pista. Ecco il video.

Prassi davvero non convenzionale per lasciarsi il virus alle spalle. Il passaggio della Ferrari ha suscitato non poca curiosità nel paese. Leclerc in compenso sta entrando sempre più nel cuore dei tifosi ferraristi.