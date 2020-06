Umbria, a Spoleto i film si vedono seduti dentro l'auto

Finora proiettate soltanto le partite di Coppa Italia

Il week end inaugurale, nonostante le difficoltà causate dal maltempo, ha regalato diverse soddisfazioni. In tanti infatti, molti dei quali provenienti da fuori città, hanno scelto lo “Spoleto Drive In” per vedere le partite di Coppa Italia. Ora si punterà a fare ancora meglio visto che da venerdì 18 scatta ufficialmente la proiezione dei film. Alle 21 è in programma “Pulp Fiction” mentre sabato e domenica (alla stessa ora) verranno trasmessi rispettivamente “L’Attimo Fuggente” e “Mrs. Doubtfire”. Il prezzo del biglietto è di 18 euro a posto auto e l’ingresso sarà consentito già alle 19.