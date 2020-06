Richiede asilo sotto falso nome: scoperto e arrestato dalla polizia

Negli anni trascorsi in Italia l'uomo è stato più volte arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale

Ha provato a presentare una richiesta d’asilo sotto falso nome, un nigeriano che è stato smascherato dagli uomini della questura di Terni ed è stato arrestato.

Lo straniero era entrato in Italia nel 2015 e aveva presentato richiesta di asilo a Torino, dove la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato aveva risposto negativamente. Diniego anche dopo il ricorso, presentato e perso. Durante i suoi anni nel nostro Paese, l’uomo era stato più volte arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Espulso nel 2017, il nigeriano in realtà non ha mai lasciato i'Italia, fino al tentativo di ottenere il permesso dichiarando un’identità falsa.

E’ bastato il riscontro fotodattiloscopico per svelare agli agenti la vera identità dello straniero e i suoi trascorsi.

E’ stato arrestato dalla polizia di Stato ternana e su disposizione del pm di turno, Matthias Viggiano, trattenuto fino alla direttissimo, quando il giudice Biancamaria Bertan, dopo aver convalidato l’arresto, ha dato il nulla osta all’espulsione e lo ha condannato a 5 mesi e 10 giorni.