Perugia, dal Comune sostegno agli impianti sportivi

Nessun pagamento per i mesi di lockdown, ampliare la durata della convenzioni. Sono solo alcune delle iniziative adottate dalla giunta del comune di Perugia per cercare di aiutare le società sportive che gestiscono gli impianti comunali. “L’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore allo Sport, Clara Pastorelli – si dimostra ancora una volta vicina alle mondo dello sport cittadino. Si sta lavorando per evitare una crisi delle associazioni e delle società sportive, in molti casi, concessionarie di impianti di proprietà comunale, tenuto conto che mediante le stesse vengono assicurati un’ampia offerta sportiva a vantaggio della collettività e la gestione, il presidio e l’adeguata conservazione e manutenzione degli impianti stessi. Queste disposizioni, unite alle azioni messe in campo dal Governo sul piano finanziario, sono strumenti importanti per tentare di ricreare una normalità in un contestato, quello sportivo, pesantemente condizionato dall’ emergenza sanitaria”.

Tra le altre misure adottate c’è non solo quella di ampliare le concessioni d’uso che scadono nel 2023, ma anche quelle con scadenza successiva, se “in presenza di particolari squilibri economico-finanziari, esclusivamente riferibili all’emergenza sanitaria Covid 19, nei casi in cui il Comune di Perugia potrebbe essere coinvolto in forza di garanzie prestate”. Il Comune ha disposto anche di “riprendere le procedure per nuovi affidamenti già avviate prima della dichiarazione dello stato d’emergenza, velocizzandone la conclusione” e “formalizzare i rapporti, per l’incipiente prossima stagione sportiva, con i gestori uscenti nelle more della gara in tutti quei casi residui nei quali, a causa dell’emergenza da Covid 19 e del prolungarsi dei tempi di approvazione del nuovo bilancio di previsione, non è stato possibile avviare le procedure concorsuali o selettive di affidamento e/o gli interventi propedeutici”.