Umbria, incendio a Magione in un magazzino: i vigili del fuoco spengono le fiamme

Incendio in Umbria, a Magione, nella notte. Il personale della centrale dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuto intorno alle ore 5.30 di oggi mercoledì 17 giugno, a Magione per un incendio che si è sviluppato in un locale adibito a magazzino di un ristorante. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) le squadre sono ancora sul posto per ultimare la bonifica ed effettuare i sopralluoghi del caso.