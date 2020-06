Umbria, l'esame di Maturità di Samanta Togni: ero già mamma, è stata una emozione fortissima

Il racconto di una delle protagoniste delle passate edizioni di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1

17 giugno 2020 a

a

a

“Ho un ricordo bellissimo del mio esame di maturità. Quei giorni sono indelebili nella mia mente non li dimenticherò mai così come l’emozione che ho provato, visto anche che è stata un’esperienza particolare”. La celebre ballerina ternana Samanta Togni ricorda così la maturità. “Diciamo – ricorda Samanta – che quando mi sono diplomata ero ‘fuori corso’. Io ho iniziato il liceo artistico a Terni e ho frequentato per due anni. Poi il mio lavoro di ballerina mi ha portato prima a Londra e poi negli Stati Uniti. Così quando sono tornata, ed ero già mamma, ho pensato che prendere un diploma sarebbe stato giusto. Così, da privatista, lavorando e con un figlio, mi sono diplomata in dirigente di comunità. Oggi tocca a mio figlio Edoardo e sto rivivendo da vicino tutta l’emozione. Per loro sarà un’esperienza particolare che ricorderanno per tutta la vita”.