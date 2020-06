Resta incastrato con il piede mentre monta un condizionatore

16 giugno 2020 a

a

a

Un operaio di 39 anni si è rotto una gamba mentre stava installando un condizionatore d’aria in un’officina di riparazione auto in via Benucci, a Terni, nella zona industriale di Maratta. Martedì 16 giugno l'uomo è rimasto con un piede incastrato in una canaletta di cemento e per liberarlo c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. I soccorritori hanno faticato non poco per estrarre l’arto che era rimasto completamente bloccato. Sul luogo dell’infortunio sul lavoro sono intervenuti anche i tecnici dell’Usl Umbria 2 e la squadra volante della Questura di Terni.