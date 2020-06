Maturità, sussidio di preghiere alla vigilia degli esami

16 giugno 2020 a

a

a

Sussidio di preghiere per la maturità in tempo di coronavirus. Lo dispensa padre Antonio Rungi: 9 preghiere in tutto a Gesù, alla Madonna, ai vari santi e preghiera per commissari e presidenti.

Una speciale novena di preghiera per gli esami. «A ciascuno di voi, - scrive il passionista - invio i miei più sentiti auguri di un’ottima riuscita non solo durante gli esami, ma soprattutto nella vita e nelle professioni o attività che svolgerete un domani con la preparazione adeguata, che avete acquisita in tanti anni di sacrificio e di studio sui banchi delle varie scuole, non sempre attrezzate per dare il meglio ai propri studenti, oppure davanti ad un pc da casa vostra perché il lockdown per la pandemia vi ha bloccato in casa a studiare con la DaD, una sigla coniata per la circostanza, per dire che avete studiato a distanza, senza assaporare la bellezza del contatto umano e sociale, costretti come siete stati al distanziamento sociale».