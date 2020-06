Esami di stato, l'Istituto San Francesco segue ogni maturando fino al conseguimento del diploma

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Mancano poche ore all’inizio degli esami di maturità, quei giorni fatidici che ognuno di noi ricorda con paura e nostalgia, cui Venditti ha dedicato una canzone diventata ormai un cult e su cui parecchia filmografia si è sbizzarrita.

L’Istituto San Francesco con sede a Perugia e Foligno già per modus operandi segue lo studente con la massima attenzione, dall’inizio del percorso scolastico fino alla fine, e ancora di più in occasione degli esami.

La direttrice Sara Bacelli, riferisce che già in situazione di normalità l’Istituto San Francesco offre un servizio davvero unico: un vero plus per l’attenzione agli studenti; gli stessi vengono seguiti dai propri tutor in sede d’esame, motivandoli, sostenendoli e incoraggiandoli prima delle prove d’esame.

Un vero supporto di “coaching” nella fase in cui la tensione e la preoccupazione potrebbero pregiudicare l’esito della performance. L’esperienza ventennale nel settore dell’istruzione dell’Istituto San Francesco per il conseguimento del Diploma di Stato e il recupero anni scolastici ha suggerito la scelta di accompagnare gli studenti e di rimanere a loro disposizione fino al raggiungimento dell’obiettivo, che diventa una meta da raggiungere insieme.

Quest’anno la gestione dell’emergenza non consente di seguire gli studenti nella sede di esame, ma l’Istituto San Francesco ha creato una delegazione di tutor dedicata esclusivamente ai maturandi, e fissando un appuntamento si può conferire direttamente con i propri tutor, i quali sono preparati per assistere in ogni singola esigenza.

Dopo circa tre mesi di assenza, da domani a scuola, distanziati, con mascherina e soluzione igienizzante si entrerà in classe per la grande prova che sarà solo orale, in quanto non ci saranno gli scritti.

Il voto finale si baserà soprattutto sul percorso scolastico fatto dagli studenti.

Il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode. La prova orale si svolgerà “in presenza” davanti ad una commissione interna e il candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione.

Quest’anno molto particolare, questa sera non sarà “la notte prima degli esami” ma ci saranno le notti prima degli esami, perché ogni studente avrà la sua interminabile notte del giorno prima dell’orale.

L’Istituto San Francesco coglie l’occasione per porgere un in bocca al lupo a tutti i propri studenti: Forza ragazzi ce la faremo, come sempre, “insieme!”