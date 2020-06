Minorenne violentata in centro a Perugia: arrestato un diciannovenne

Il ragazzo è residente nella zona di Assisi

Francesca Marruco 16 giugno 2020

È stato arrestato ieri notte il 19enne indagato per aver stuprato una minorenne mercoledì scorso in un vicolo del centro storico a Perugia. Si tratta di un ragazzo residente nella zona di Assisi, già indagato per un episodio molto simile a questo. Anche in quel caso - avvenuto a gennaio una minorenne era stata abusata. La misura, richiesta dal procuratore Giuseppe Petrazzini, è stata eseguita lunedì sera dai carabinieri. Sin da subito la 15enne violentata aveva raccontato ai militari chi fosse il.suo aggressore: un ragazzo di quattro anni più grande di lei, che aveva conosciuto poco prima quella sera stessa. Il ragazzo si trova ora nel carcere perugino di Capanne.