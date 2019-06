Umbria, lieve scossa di terremoto

Federica Abbate e Lorenzo Fragola insieme per Camera con vista

Milano, 5 giu. (askanews) -Questa volta ha deciso di metterci la faccia e anche la voce, Federica Abbate, hit maker tra le più prolifiche e di successo del panorama musicale italiano, dopo aver firmato alcuni dei tormentoni estivi come "Roma Bangkok", "Amore e Capoeira", "Non ti dico no" esce con il suo primo singolo "Camera con vista". "In tanti mi chiedono se non sono già contente di scrivere ...