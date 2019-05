Anas annuncia lavori sulla E45 e sulla Terni-Orte

Anas comunica che sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) saranno eseguiti alcuni interventi di ripristino della pavimentazione in prossimità dello svincolo di Umbertide, in provincia di Perugia. Per consentire le attività sarà temporaneamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Umbertide in direzione Cesena da martedì 14 maggio a venerdì 17 maggio.

Sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” saranno avviati interventi di ripristino del piano viabile in prossimità dello svincolo di Narni Scalo/Capitone, in provincia di Terni, a partire da mercoledì 15 maggio.

Per consentire le attività sarà temporaneamente chiusa una carreggiata per circa 1,3 km (dal km 15,550 al km 17,920) con transito consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Narni Scalo/Capitone sarà chiuso in ingresso direzione Orte fino al completamento degli interventi, previsto entro il 25 maggio.

