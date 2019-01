Truffa del falso amico, donna derubata di 500 euro

Continuano le truffe in tutto l’Altotevere. Nuovi episodi sono stati segnalati a Umbertide, dove nel mirino non sono finiti solo gli anziani, spesso prede di truffatori e malviventi, ma anche cittadini più giovani. A Montecastelli la truffa è andata a buon fine: una donna è stata raggirata e derubata di 500 euro, che aveva da poco riscosso all'ufficio postale, da un uomo che si è presentato a bordo di una vettura di colore scuro. Un'automobile simile è stata notata anche in altri casi: le persone a bordo avvicinano i malcapitati di turno per chiedere soldi o per cercare di vendere qualcosa. I raggiri iniziano spesso con persone che si fingono amici di vecchia data per carpire la fiducia di chi hanno davanti e quindi partire con le richieste di soldi. Le forze dell'ordine invitano ad essere prudenti.