Moschea pronta fra sei mesi

Non esistono ostacoli di natura tecnico giuridica al completamento della nuova sede del Centro culturale islamico. E’ un punto fermo quello emerso durante il dibattito in consiglio comunale a Umbertide sulla questione della nuova moschea di via Madonna del Moro. Dal punto di vista giuridico, infatti, è tutto in regola. Da parte sua, comunque, il sindaco Carizia ha garantito massima vigilanza. In sei mesi l'opera dovrebbe essere completata.