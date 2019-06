Ventenne arrestato con un etto di droga

Salvini: "Faremo flat-tax, a Bruxelles se ne faranno una ragione"

(Agenzia Vista) Washington, 17 giugno 2019 Salvini faremo flat-tax, a Bruxelles se ne faranno una ragione "L'Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all'Iran e alla prepotenza cinese, ...