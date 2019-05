Spacciatori in manette davanti alla discoteca

I carabinieri della compagnia di Città della Pieve hanno arrestato in flagranza due uomini albanesi di 25 e 27 anni, operai con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate all'esterno di un locale notturno di Castiglione del Lago dopo un normale controllo. Uno dei due uomini è stato trovato in possesso di cinque involucri di cellophane trasparente termosaldati con all'interno cinque grammi di cocaina e 230 euro in contanti. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni sono stati trovati venti grammi di cocaina suddivisi in due involucri di plastica e un bilancino di precisione. I due si sono assunti le responsabilità per la detenzione dello stupefacente.