A Castiglione cinema 2018 il corto "Buon compleanno, Carlo Verdone"

Sabato 6 ottobre terza giornata di Castiglione Cinema - Rdc incontra. Laboratori per studenti e docenti saranno il primo appuntamento e alle 11, in piazza Mazzini, prenderanno il via gli incontri in piazza “Immagini e Parole”. Particolare rilievo sarà dato al rapporto tra donne, lavoro e cinema. Sulla scia del ciclo di dibattiti About Women proposti con successo alla 75ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Fondazione Ente dello Spettacolo torna a interrogarsi sul ruolo della donna nella società e nel lavoro, focalizzando l’attenzione sui temi del salary gap e su quello delle discriminazioni di genere in ambito cinematografico e professionale. Interverranno: Tiziana Ferrario inviato Rai Tg!; Antonietta De Lillo, produttrice e regista; Pedro Armocida, critico cinematografico, "Il Giornale" e direttore Pesaro Film Festival, Isoke Aikpitanyi, scrittrice, Angela D'Arrigo, progettista culturale Fondazione Ente dello Spettacolo. A seguire (ore 12) a palazzo della Corgna i lettori della Rivista del Cinematografo avranno la possibilità di partecipare a una riunione di redazione della rivista, mentre alle 13 da Piazza Giuseppe Mazzini appuntamento con con Steve della Casa e Alberto Crespi per un’altra puntata live di Hollywood Party. A partire dalle 15 si terrà il laboratorio fotografico aperto a tutti “La composizione giusta”. Alle 15.30 in piazza Mazzini dirigenti scolastici e Angela D’Arrigo, referente progetto scuole della rassegna interverranno sul tema Cinema a scuola, dall’intrattenimento alla didattica.

A seguire una festa, realizzata insieme all'associazione libri Parlanti, un’iniziativa per i bambini a cavallo tra letteratura fumetto e cinema dal titolo Un lago di Supereroi. Poi al cinema Caporali i ragazzi potranno partecipare alla proiezione di uno dei titoli più sorprendenti della scorsa stagione Tito e gli Alieni di Paola Randi. E ancora: in anteprima, a palazzo della Corgna, Marco Spagnoli e Lorenzo Incantalupo presentano l’omaggio di Paramount Channel al regista Carlo Verdone con Buon Compleanno Carlo Verdone. Non solo cinema: alle 18,45 nella chiesa di Santa Maddalena Alessandro Zaccuri presenta in Anteprima il libro “Il Cristiano Errante” (Effatà Editrice) in cui riscrive l’episodio dei discepoli di Emmaus.

Per concludere la serata si torna ai film. Gianni Amelio introdurrà alle 20.30 il film L’intrepido al Teatro Rocca Medievale, mentre alle 23 al Caporali si svolgerà la rassegna cinema indipendente italiano a cura di Buio in Sala con Anatomia del Miracolo della regista Alessandra Celesia.