Lieve scossa di terremoto in provincia di Siena: 2.2. Epicentro a San Casciano dei Bagni

Un lieve terremoto di magnitudo 2.2 si è verificato in Toscana alle ore 18.12 dell'8 aprile. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno individuato l'epicentro nel territorio comunale di San Casciano dei Bagni, nel sud della provincia di Siena. La profondità viene valutata in circa undici chilometri. Naturalmente non c'è stato alcun tipo di danno e il movimento tellurico non è stato avvertito dalla popolazione, se non in minima parte. Un'ora prima circa (alle ore 17.10) una scossa di magnitudo 2.9 era stata registrata in provincia di Pordenone, in questo caso epicentro a circa cinque chilometri dal comune di Claut. In mattinata 2.9 a Pozzuoli.