Umbria, Ed Sheeran a cena in un locale di Paciano. Il cantante ha casa al Trasimeno

Ed Sheeran è ormai di casa in Umbria. Anzi ha proprio casa nel cuore verde d'Italia. Ce l'ha, secondo indiscrezioni, al Trasimeno e spesso si ferma fra lago, colline e borghi incantati, per una pausa culinaria. Paciano è la sua meta preferita e la Locanda Manfredi ha postato alcune foto del cantante britannico nel locale.

"Ed Sheeran ancora una volta alla Locanda Manfredi", si legge nella pagina Facebook del ristorante con tanto di sorrisi per l'illustre ospite. Vacanze umbre, abbastanza riservate per Ed Sheeran che ogni tanto sa rompere il segreto con queste apprezzate "incursioni" sui social che provocano like e commenti.