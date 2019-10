Sicurezza, telecamere in centro storico

Con le due nuove telecamere di videosorveglianza installate nel centro storico di Magione prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sulla sicurezza e prevenzione delle aree pubbliche del territorio.

Dopo l’installazione dei sistemi di controllo in prossimità di scuole, monumenti, rotonde, vie di accesso ad alcune frazioni, l’ultimo intervento ha interessato il cuore del centro storico.

I nuovi strumenti di controllo sono stati infatti collocati in piazza Matteotti. Tra le varie funzioni anche quella di controllo del mercato settimanale e in corso Marchesi, allo scopo di garantire la sicurezza della viabilità. Le immagini delle telecamere sono infatti viste in diretta dagli agenti della polizia locale che sono in grado di intervenire in maniera più veloce in caso di necessità. Come per le altre telecamere collocate in varie zone del territorio comunale, in totale in tre anni ne sono state installate 32, anche queste consentono la lettura della targa utile per individuare i proprietari di autovetture privi di assicurazione o di revisione, o mezzi che siano stati rubati. I portali sono caratterizzati sia da telecamere per lettura targhe che da telecamere fisse collegate al sistema di videosorveglianza cittadino del Comune di Magione.

“Si tratta di un altro passo in avanti nella creazione di una rete di controllo – spiega il vice sindaco Massimo Lagetti con delega alla viabilità – che ci consente di poter effettuare un controllo costante in grado di aumentare il livello di sicurezza per i nostri cittadini, effettuare accertamenti su situazioni di irregolarità, consentire una gestione più efficace della viabilità, soprattutto in occasione di eventi”.

“Questi nuovi sistemi – commenta Mario Rubechini, comandante della polizia locale di Magione – offrono un importante supporto al nostro lavoro oggi reso più complesso dall’aumento di attività che il nostro ufficio deve svolgere. Vuol dire avere uno strumento di controllo che rafforza la nostra attività investigativa di prevenzione e repressione sia per i reati contro il patrimonio che per le infrazioni al codice della strada, aumentando il grado di sicurezza sul territorio”.