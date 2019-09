Una panchina della poesia sull'Isola Maggiore

Una panchina per raccontare la poesia di Isola Maggiore. E’ l’iniziativa della ceramista Maria Letizia Bittoni che al Trasimeno nell’isola ha un’abitazione in cui trascorre molta parte dell’anno. La casa è nella zona del corso detta dello ‘n su, contrapposta a quella dello ‘n giù. “E’ un’antichissima suddivisione dell’Isola molto sentita quando gli abitanti erano più numerosi e si facevano gare tra le due parti. Oggi ne è rimasto il ricordo che io ho voluto riportare alla memoria collocando due targhette sul pozzo che fa da spartiacque tra le due zone. La mia casa è nella zona dello ‘n su e qui si trova anche una panchina che guarda verso il muro di una casa privata. Un giorno, mentre vi stavo seduta, ho pensato che oltre quel muro c’era il mio infinito di leopardiana memoria. Così, visto che lavoro la ceramica, ho chiesto al proprietario del muro se potevo utilizzarlo per collocarvi delle mattonelle di ceramica con le poesie che, secondo me, più rappresentano lo spirito dell’isola”. Così il muro si è riempito di versi diventando luogo di interesse anche per i turisti. “Ma – prosegue Maria Letizia – ho pensato che anche le persone che vengono qui avrebbero potuto desiderare che un loro componimento vi fosse collocato. Ho indetto un concorso ad aprile appendendo le modalità di partecipazione sul muro. Ben 33 compimenti in tre mesi. La giuria composta da Valeriana Croci e Alessandro Franci ha decretato la vittoria di Guandalina Tiezzi che non ha visto la mail della vincita ma tornata a Isola ha visto il quadretto con la sua poesia”.