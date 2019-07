Lavori sul raccordo Perugia-Bettolle

Proseguono gli interventi di ripristino localizzato del piano viabile sul raccordo Perugia-Bettolle tra Passignano Est e Torricella. A partire da martedì 9 luglio, sarà riaperto lo svincolo di Passignano Est e l’ingresso di Torricella in direzione Bettolle. I lavori proseguiranno sulla carreggiata opposta e comporteranno la chiusura provvisoria del solo svincolo di Passignano Est per chi viaggia in direzione Perugia. Il completamento è previsto entro la fine della settimana.