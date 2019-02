Prostitute, sulla provinciale è emergenza

Tornano a farsi sentire i residenti della strada che da Todi conduce a Orvieto per la presenza delle prostitute. Già in passato la provinciale era finita nel mirino con tanto di proteste e raccolte di firme per chiedere interventi risolutivi. A nulla è valsa l'ordinanza del Comune che colpisce in modo particolare coloro che si fermano per intrattenersi con le prostitute. Allo stesso modo, nonostante l'intensificarsi dei controlli da parte le forze dell'ordine, il fenomeno non tende a diminuire, anzi. Chi abita nelle vicinanze della strada torna quindi a protestare chiedendo interventi, il continuo passaggio di auto, sia di giorno che di notte, rappresenta anche un pericolo per la circolazione.