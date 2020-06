Le due associazioni “Ospedale di Pantalla. Occhi aperti” e “Ospedale di Pantalla Vivo” sono scese in campo martedì 2 giugno per manifestare in piazza del Popolo a Todi e nel parcheggio di Pantalla, a difesa dell’ospedale. Presenti cittadini e sostenitori delle associazioni. Le promesse contenute nell’ultimo documento pubblicato dall’Asl 1, con il quale viene elencato il programma di riapertura dei servizi offerti dall’ospedale di Pantalla, non hanno offerto sufficienti garanzie, secondo il parere dei manifestanti. E non sono mancate sorprese e novità.

