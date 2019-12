Scontro tra auto, muore sul colpo

Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 78 anni che, ieri pomeriggio, ha perso la vita in un incidente stradale a Todi. Lo scontro con un’altra autovettura si è verificato in via delle Piagge, in località Pontenaia, poco lontano dal centro di Todi. Per il 78enne – G. C. – purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’impatto tra le due vetture è stato talmente forte che l’uomo è morto sul colpo, mentre l’occupante dell’altra macchina è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso. Ancora da stabilire le cause dell’incidente; non si esclude tuttavia che la forte nebbia che comprometteva la visibilità, sia stata purtroppo determinante per la tragedia. Sul posto i carabinieri e i medici del 118. (Leggi altri articoli)