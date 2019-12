Umbria, presepe Green più grande del mondo, la sfida guinness di Fratta Todina: quando è possibile vederlo

Si può ammirare tutti i giorni fino al 6 gennaio. Non ci sono limiti di orari per il Presepe green più grande del mondo che è in Umbria, a Fratta Todina. Un presepe eco-friendly con statue ’giganti’.

Che potrebbero essere le più grandi del mondo, tanto che sono già in lizza per il premio da guinness, certificato. Le statue riciclate sono alte cinque metri con stella cometa da 3.400 led. Il progetto è di Comune, scuole, centro Speranza per l'Alzheimer. Il presepe anima le vie del centro storico di Fratta Todina, si presenta come uno degli appuntamenti più suggestivi dell'Umbria per questo natale.