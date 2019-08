Rapina signora in ospedale: arrestato

All’interno dell’ospedale aveva strappato con violenza una collana dal collo di una signora che, nel tentativo di resistere all’aggressione, era finita a terra. Al punto da riportare lesioni guaribili in 7 giorni (era il 2 agosto). Da qui le indagini dei carabinieri di Todi, al fine di assicurare alla giustizia il rapinatore. Con la raccolta di elementi e soprattutto testimonianze che alla fine hanno prodotto la svolta: nei giorni scorsi, infatti, i militari (su incarico della procura di Spoleto) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina e lesioni aggravate per un 30 enne residente a Perugia.