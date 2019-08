Non si ferma l'azione dei militari dell'Arma. Quattro denunce in stato di libertà per guida di autovetture in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; dodici giovani segnalati alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacente: sono i risultati dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Todi su tutto il territorio di loro competenza.