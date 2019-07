Chiude il punto nascita, protestano i sindaci

Punto nascita dell’ospedale di Pantalla a Todi verso la chiusura. Decisa la presa di posizione dei sindaci della Media Valle del Tevere che con una lettera intervengono dopo l’incontro con Regione e Usl Umbria 1. Nel corso della riunione è stato reso noto il parere negativo del ministero della Salute sulla prosecuzione del servizio. A questa prospettiva di chiusura si aggiungono le difficoltà per la turnazione del personale che potrebbero comportare una sospensione del servizio partire dal 22 luglio e per tutto il periodo estivo. "I sindaci del comprensorio della Media Valle del Tevere esprimono la loro più viva preoccupazione per la conferma delle notizie relative alle criticità del servizio di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale comprensoriale. Come avevamo paventato, infatti, ci è stato comunicato formalmente che i servizi saranno coperti fino alla data del 22, quando l’attività del servizio sarà sospesa”. Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano afferma: "Non si tratta solo del punto nascita ma di un problema più generale che riguarda anche altri servizi. C’è la sensazione che in un periodo di vuoto politico si vogliano penalizzare alcune strutture privilegiandone altre". I sindaci della Media Valle del Tevere apprezzano quanto affermato dall'assessore Bartolini: la giunta regionale non intende accettare passivamente le decisioni del ministero. I sindaci chiedono quindi un impegno della Regione in tal senso.