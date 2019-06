Pasta al doppio ragù di carne con spuma di caffè

Totti lascia la Roma: "Oggi per me e' come morire"

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2019 Totti lascia la Roma oggi per me e' come morire La conferenza stampa di Francesco Totti al Coni. L'ex-capitano della Roma ha annunciato le proprie dimissioni da dirigente della squadra giallorossa. "Lascio, ma non per colpa mia" ha dichiarato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev