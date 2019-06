Il fascino del romanico a Santa Maria della Lode

La chiesa di Santa Maria della Lode, a Torri in Sabina, viene considerata di grande importanza storica e custodisce opere d’arte di varie epoche, a cominciare da un ciclo d’affreschi del Trecento. Inserita in un grande parco che la circonda, è senza dubbio uno dei gioielli dell’architettura sacra in Sabina. Conosciuta anche come Santa Maria di Vescovio, era l’antica cattedrale della diocesi di Forum Novum, che ingrandendosi nel corso del nono secolo d.c., fino ad inglobare le due vicine diocesi di Mentana e Passo Corese, rispettivamente Nomentum e Cures, ha dato vita all’episcopato, “episcopium”, da cui il toponimo Vescovio.

