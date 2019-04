Costolette d’agnello in crosta di pistacchi

Sara Bastianoni, altotiberina doc, nel suo locale Pappa e Ciccia di Città di Castello, propone piatti della tradizione umbra con contaminazioni con le cucine popolari dei molti Paesi del mondo che ha visitato. Ma anche la sue ricette italiane e locali hanno radici all’estero.

Per le costolette d’agnello in crosta di pistacchio sono necessari, per quattro persone, 12 costolette d’agnello, due uova, 200 grammi di pane grattugiato, un etto di pistacchi tritati, un limone, olio per friggere, sale.

