Oliveti: "Il valore della cucina povera"

Clima, Greta Thunberg in Senato: il nostro futuro è stato venduto

Roma, 18 apr. (askanews) - "Abbiamo avuto tutto quello che potevamo immaginare, ma forse alla fine non avremo nulla, probabilmente adesso non avremo neanche un futuro, perché è il nostro futuro che è stato venduto, in modo che un piccolo numero di persone potessero godere di un'enorme somma di denaro, ci è stato scippato: lo ha detto Greta Thunberg, l'attivista svedese al suo secondo giorno di ...