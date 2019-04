Stilista produce vino per combattere l’omofobia

Il presidente di Federmoda Toscana, Bruno Tommassini, racconta come ha dato vita all’etichetta Prodigio Divino e a due vini, Vinocchio e Uvagina, creati anche per denunciare, affrontare e sconfiggere l'omofobia. L’impegno civile per Tommassini va di pari passo con la passione per i prodotti della sua terra, i sapori della vita contadina e preparazioni della memoria, come il pane e olio e il pane, vino e zucchero delle merende della sua infanzia.



Servizio completo nell'inserto TERRA E GUSTO dell'11 aprile 2019