Cascata del Presalino. Un tuffo nella natura

Un luogo incantato, dove la natura è padrona di casa. Una manciata di curve sotto il centro abitato di Badia Tedalda: la strada che compie una leggera flessione e la Cascata del Presalino si presenta in tutto il suo splendore. Siamo ai piedi dell'Alpe della Luna che comunque guarda sempre dall'alto: questo luogo, soprattutto nei mesi estivi, è meta indiscussa per trascorrere qualche ora lontano dalla calura estiva. La cascata prende il nome dall'omonimo corso d'acqua del Presale che nasce alle falde dal monte proprio dell'Alpe della Luna a quota 1453 metri sul livello del mare. Riserva Naturale che si estende in una superfice di 1540 ettari, seppure oltre l'85 per cento è boschiva. Il suo isolamento, infatti, permette di mantenere quest'area in uno stato selvaggio, attraversata da sentieri naturalistici. Location ideale per i visitatori che cercano la bellezza naturale della Valtiberina, regalandosi allo stesso tempo momenti suggestivi che rimarranno scolpiti nella memoria. La cascata, di colore grigiastro, presenta un solo salto di circa venti metri: è ampia una sessantina di metri in caduta libera e ha pendici denudate sulle quali scorre l'acqua scivolosa nelle rocce stratificate di argille marmose e arenarie. Il getto, essendo di carattere torrentizio, è soggetto a variazioni di portata: a volte, in estate, diminuisce sensibilmente la portata. Dà il meglio dopo forti piogge: con un sensibile balzo fragoroso, l'acqua fluisce spumosa e ai piedi si raccoglie in una incantevole pozza, creata dallo scorrere del fluido, dividendosi in alcuni rivoli per poi scendere verso il fosso di Viamaggio, affluente del fiume Marecchia. Per una gita fuori porta o anche per una vera e propria vacanza, la cascata permette di godere di uno spettacolo. Ideale per artisti sia del pennello che della fotografia. L'ampio, ma disabitato, territorio di Badia Tedalda (supera di un soffio le mille unità) offre anche la visione di piccoli borghi sparsi qua e là: Montebotolino che racchiude pure i ruderi di un antico castello o Rofelle, Montelabreve e l'isola amministrativa di Ca' Raffaello, lembo di Toscana in territorio romagnolo.

Cibo & alloggi

Val Marecchia da scoprire e assaporare

COME ARRIVARE:

E’ necessario raggiungere il centro di Badia Tedalda percorrendo la 258 “Marecchiese”: da Sansepolcro sono circa 30 chilometri. A Sansepolcro si arriva dall’A1 con uscita ad Arezzo, quindi SS73/E78 o dalla superstrada E45 (Roma/Cesena). Arrivati in Piazza dei Tedaldi a Badia Tedalda, dove trova spazio pure la sede comunale, proseguire lungo la strada a fianco che scende nella gola in direzione Stiavola e Monteviale. La Cascata del Presalino è facilmente visibile sulla destra dopo circa quattro chilometri dov’è presente anche un piccolo spazio di sosta.



DOVE MANGIARE:

• ErbHosteria del Castello. Badia Tedalda, località Rofelle. 0575 714017. Menu fisso, sfizioso e genuino

• Ristorante Il Sottobosco. Badia Tedalda, località Svolta del Podere. 0575 714240. Piatti caserecci della buona cucina toscana e romagnola.

• Ristorante Bardeschi. Badia Tedalda, località Pratieghi. 0575 713080. I sapori di una volta con ottimo servizio.



DOVE DORMIRE:

• Oasi di Cocchiola. B&B. Badia Tedalda, Cocchiola, 0575714349

• Agriturismo Pian di Botta. Badia Tedalda, Strada Comunale Pian di Botta, 333 585 3692

• Il Casalone, Badia Tedalda località San Patrignano. 339 3731825