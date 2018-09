Il piacere dell’estate è servito a tavola

Estate tempo di sole, di mare, di montagna e... di buona tavola. La bella stagione non può essere tale, infatti, se non è accompagnata dai piaceri del gusto. Il cibo italiano, nonostante qualche denigratore spuntato negli ultimi tempi è, e resta, il re della tavola. Lo sostiene la Coldiretti che, in questi giorni, ha presentato la classifica dei primati enogastronomici con l'assegnazione delle Bandiere del gusto 2018 e la più ricca esposizione della variegata offerta delle località turistiche nazionali durante quest'estate.

Il panorama enogastronomico italiano è talmente vasto che quest'anno le Bandiere del gusto hanno raggiunto il numero record di 5056. “Le ‘bandiere' – spiega la Coldiretti - sono assegnate alle specialità censite dalle Regioni, ottenute sul territorio nazionale secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni. Si tratta quest'anno – riferisce sempre la Coldiretti – di ben 1.525 diversi tipi di pane, pasta e biscotti, seguiti da 1.428 verdure fresche e lavorate, 792 salami, prosciutti, carni fresche e insaccati di diverso genere, 496 formaggi, 253 prodotti della gastronomia, 176 prodotti di origine animale (miele, lattiero-caseari escluso il burro, ecc.), 150 preparazioni di pesci, molluschi, crostacei, 149 bevande tra analcoliche, liquori e distillati, 47 grassi, 38 condimenti e 2 birre artigianali”.

Sul podio regionale è saldamente al primo posto – precisa la Coldiretti – la Campania che ha mantenuto i suoi 515 prodotti tradizionali, seguita dalla Toscana salita a 461 “gioielli” e dal Lazio stabile in terza posizione (409). A seguire Emilia-Romagna (388) e il Veneto (376), davanti al Piemonte con 337 specialità e alla Liguria che può contare su 294 prodotti. A ruota le altre Regioni: la Puglia con 276, la Calabria con 268 prodotti tipici censiti, la Lombardia con 248, la Sicilia con 245, la Sardegna con 198, il Friuli-Venezia Giulia con 169, il Molise con 159, le Marche con 151, l'Abruzzo con 148, la Basilicata con 114, la provincia autonoma di Trento con 105, l'Alto Adige con 90, l'Umbria con 69 e la Val d'Aosta con 36.

Tra i prodotti la new entry della “panetteria” valdostana: il mecoulen, antichissimo pane dolce, un antenato del panettone. Viene, poi, dall'Abruzzo il pregiato pecorino di Farindola, mentre è lucano il pomodoro secco ciettaicale di Tolve. Dalla Calabria il finocchietto selvatico impiegato non solo come condimento ma anche come base per fare un liquore digestivo. Dalla Campania la colatura di alici di Cetara. E restando nel campo dei condimenti – prosegue la Coldiretti - c'è anche la saba dell'Emilia-Romagna, uno sciroppo d'uva che si ottiene dal mosto appena pronto, di uva bianca o rossa. E ancora, la rosa di Gorizia, che non è un fiore ma una varietà di radicchio, il vino di visciole delle Marche. Rappresenta un vanto per l'Umbria la fagiolina del Trasimeno (nella foto), un piccolo legume giunto a noi dall'Africa grazie alla infaticabile attività commerciale della civiltà etrusca. E, a proposito di Umbria, per chi può e vuole concedersi un week end nella regione Cuore d'Italia, a fianco l'elenco completo dei 69 prodotti agroalimentari censiti da Coldiretti. Una lista da leggere e tenere a mente, per gustare il meglio e il più caratteristico, al momento di scegliere il menù sedendosi a tavola.

I 69 prodotti che fanno dell’Umbria una meta da scegliere se si è in cerca del buon gusto

Carni (e frattaglie)

1 Capocollo

2 Coglioni di mulo

3 Coppa di testa

4 Corallina o Salame umbro

5 Guanciale o Barbozzo

6 Lombetto

7 Mazzafegati

8 Porchetta

9 Prosciutto nostrano

10 Salami di Norcia

11 Salsicce

12 Sanguinaccio

13 Ventresca



Condimenti

14 Pasta di olive

15 Patè interiora di pollo



Formaggi

16 Caciotta (Caciotta e Caciotta al tartufo)

17 Formaggio (farcito e misto)

18 Pecorino (di Norcia, di Norcia del pastore, Stagionato in fossa/grotta, Stagionato in botte, Umbro)

19 Ravaggiolo



Prodotti vegetali

20 Broccoletti del lago

21 Cicerchia

22 Cipolla di Cannara

23 Fagiolina del lago

24 Fagiolo di Cave - Varietà di verdino di Cave e giallo di Cave

25 Lenticchie

26 Marrone

27 Sedano nero di Trevi

28 Tartufo bianco pregiato

29 Tartufo nero pregiato

30 Zafferano di Cascia

31 Zafferano di Città della Pieve



Paste fresche e prodotti panetteria, biscotteria, etc.

32 Attorta

33 Bringoli

34 Brustengolo

35 Castagnole

36 Ciaramicola

37 Ciriole

38 Cresciole di ciccioli

39 Crescionda

40 Fave dei morti

41 Mostaccioli

42 Nociata

43 Pammelati

44 Pampepato

45 Pan mostato

46 Pan nociato

47 Pane di Strettura

48 Passatelli

49 Pici

50 Pinoccate

51 Pinolate

52 Rocciata

53 Schiacciata al formaggio

54 Stinchetti

55 Strangozzi

56 Strufoli

57 Torciglione

58 Torcolo di S.Costanzo

59 Torta al formaggio o

di Pasqua

60 Torta al testo

61 Tozzetti

62 Umbricelli



Pesci

63 Anguilla del Trasimeno

64 Carpa del Trasimeno

65 Latterino del Trasimeno

66 Luccio del Trasimeno

67 Persico reale del Trasimeno

68 Tinca del Trasimeno



Prodotti vari

69 Ricotta salata