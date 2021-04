Benedetta Rossi, la ricetta in un quarto d'ora: polpette di tonno e patate

26 aprile 2021 a

La chef fatta in casa, Benedetta Rossi, propone l'ennesima ricetta. Stavolta sono le polpette di tonno e patate, un piatto considerato facile e veloce da preparare, per portare in tavola velocemente. Polpette croccanti fuori e morbide dentro, portata che Benedetta Rossi definisce "genuina e deliziosa, preparata con pochi e semplici ingredienti che mette tutti d’accordo a tavola. Una ricetta perfetta per un buffet, un aperitivo o una cena in piedi con gli amici".

Il tempo di preparazione è di soli dieci minuti, quello di cottura cinque e quindi basta un quarto d'ora per la portata. Come al solito si parte dagli ingredienti: 500 grammi di patate bollite; 320 di tonno sott'olio sgocciolato; un uovo; 30 grammi di formaggio grattugiato; un mazzetto di prezzemolo tritato; sale; 80 grammi di pangrattato e quanto basta per la panatura. Ovviamente olio per friggere.

Poi viene spiegato il procedimento: "Per preparare le polpette di tonno e patate per prima cosa schiacciamo le patate bollite con una forchetta e aggiungiamo il tonno sott'olio sgocciolato. Aggiungiamo l'uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, saliamo a piacere e mescoliamo tutti gli ingredienti aiutandoci con la forchetta. Uniamo poco alla volta il pangrattato e incorporiamo. Mescoliamo bene fino ad ottenere un composto lavorabile con le mani. Prepariamo una ciotola capiente con altro pangrattato per la panatura e diamo forma alle polpette, per lavorare più facilmente l'impasto ungiamo le mani con un po' di olio. Passiamo poi le polpette nel pangrattato".

E ancora: "Portiamo una padella sul fuoco e facciamo scaldare l'olio per friggere. Friggiamo le polpette girandole spesso e poi scoliamo, su carta assorbente, quando sono ben dorate. In alternativa, se non vogliamo friggere le polpette possiamo anche cuocerle al forno. Nel preparare le polpette che vogliamo fare al forno diamo una forma leggermente schiacciata e meno rotonda, in questo modo avremo una cottura perfetta. Mettiamole su una teglia da forno, ricoperta di carta forno, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e facciamo cuocere a 180° per circa 30 minuti. Le nostre polpette di tonno e patate sono pronte per essere portate in tavola!".

