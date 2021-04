Benedetta Rossi propone il tris: i primi piatti a base di tonno

20 aprile 2021 a

Il primo piatto? Si pò anche presentare ai propri ospiti un tris di pasta al tonno. La proposta è di Benedetta Rossi, la chef "fatta in casa", che sui suoi profili social pubblica in un colpo solo tre piatti che partono da un ingrediente comune molto utilizzato in cucina: il tonno. Gli spaghetti tonno e limone, le penne al baffo con il tonno e le farfalle piselli e tonno.

E naturalmente come sempre Benedetta elenca gli ingredienti necessari per preparare le tre portate. Spaghetti tonno e limone: 350 grammi di spaghetti; 300 di tonno sott’olio (peso da sgocciolato, va bene anche il tonno al naturale); uno spicchio d'aglio; succo e scorza di un limone; olio extra vergine d'oliva; prezzemolo.

Penne al baffo con tonno: 320 grammi di penne; 300 di passata di pomodoro; 200 di tonno sott'olio peso da sgocciolato; 200 ml di panna da cucina; mezza cipolla; olio extravergine d'oliva; prezzemolo; sale a piacere. Poi le farfalle piselli e tonno: 320 grammi di farfalle; 200 di piselli freschi o surgelati; 200 di tonno sott'olio; 100 di formaggio spalmabile; mezza cipolla tagliata a fettine; olio extra vergine d'oliva quanto basta; sale a piacere.

Come sempre accade Benedetta Rossi ha poi pubblicato i video di come preparare i tre piatti. Ovviamente filmati molto brevi, ma dettagliati e chiari. Naturalmente come al solito piacciono ai suoi follower che ormai sono diventati 3 milioni e 800 mila e che come sempre non si limitano ai like, ma chiedono consigli, commentano, si complimentano. La food blogger marchigiana è ormai diventata un vero e proprio punto di riferimento. Titolare dell'agriturismo La Vergara in provincia di Fermo, gestito insieme al suo compagno Marco, ha appreso l'arte e i segreti della cucina tradizionale dalla mamma e dalla nonna. E ora li sta svelando sui suoi profili social che sono seguitissimi.

