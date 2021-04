Benedetta Rossi, il buongiorno con l'amore per il suo cane Cloud (e la ricetta)

12 aprile 2021 a

La grande passione di Benedetta Rossi, oltre alla cucina, sono gli animali. E al primo posto c'è senza alcun dubbio il cane Cloud. Nei giorni scorsi la chef casalinga aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui l'amico a quattro zampe leccava con affetto il marito Marco, colpito dalla perdita del padre. Oggi, lunedì 12 aprile, la cuoca del fatto in casa, sceglie proprio il cane per aprire la settimana con i 3.8 milioni di follower del suo profilo Instagram.

Pubblica una bella foto accompagnata da tre sole parole: "Buongiorno a tutti". Come se Cloud augurasse davvero buona giornata, tra l'altro con uno sguardo molto tenero. Una foto che nel giro di tre ore supera i 40mila like e commenti molto affettuosi da parte di chi segue il profilo di Benedetta Rossi.

Nella giornata di domenica 11 aprile, invece, la chef aveva postato la ricetta di un piatto molto particolare: la parmigiana bianca di zucchine. Come suo solito ricetta spiegata con un bel video, oltre all'elenco degli ingredienti che occorrono: 3 zucchine grandi; 200 gr di mozzarella; 500 ml di besciamella; 150 gr di prosciutto cotto a dadini; 30 gr di parmigiano grattugiato; Pangrattato q.b.

Sul suo sito fattoincasadabenedetta.it (e sui suoi profili social), la chef ha ovviamente spiegato come trattare gli ingredienti, come fa sempre. Una ricetta, ha scritto Benedetta, per uno dei piatti più amati, la parmigiana, che tra le sue caratteristiche ha "la grande versatilità e la possibilità di tante varianti gustose e altrettanto buone rispetto alla ricetta originale. Una variante che io preparo spesso è la parmigiana bianca di zucchine senza frittura, una ricetta facile per un ricco primo piatto estivo da servire per il pranzo della domenica insieme a tutta la famiglia". E poi naturalmente la spiegazione di cosa fare per servire a tavola una portata molto amata.

