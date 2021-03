Benedetta Rossi, il risotto agli asparagi e la colomba fatta in casa

29 marzo 2021 a

Il risotto cremoso agli asparagi è l'ultima ricetta proposta sui social da Benedetta Rossi, la chef casalinga più amata dagli italiani e seguita da milioni e milioni di follower su tutti i suoi profili social. Stavolta spiega un primo da molti considerato ottimo e un po' particolare. Come al solito parte dagli ingredienti: 500 gr di asparagi, 1,5 litri di acqua, un gambo di sedano, una carota, una cipolla, mezzo cucchiaio di sale grosso, 350 grammi di riso, 100 ml di vino bianco, 30 grammi di burro, parmigiano quanto basta così come l'olio extravergine di oliva. Poi come sempre Benedetta dà le indicazioni del suo "fatto in casa".

"Prepariamo gli asparagi, spezziamoli con le mani per separare la parte dura. Gli scarti degli asparagi li possiamo aggiungere all'acqua per la preparazione del brodo. In una pentola capiente facciamo bollire l'acqua, aggiungiamo gli scarti degli asparagi, il sedano, la carota, la mezza cipolla e mezzo cucchiaio di sale. Mescoliamo e lasciamo bollire il brodo, lo useremo poi per cuocere il riso. Tagliamo a pezzettini gli asparagi puliti. Tritiamo mezza cipolla e facciamo soffriggere con dell'olio extra vergine di oliva in una padella capiente. Uniamo e facciamo rosolare gli asparagi spezzettati, aggiungiamo poi il riso e facciamolo tostare un paio di minuti".

"Sfumiamo con il vino bianco - continua Benedetta - Iniziamo ad aggiungere il brodo al riso, poco alla volta e mescoliamo. Continuiamo ad aggiungere il brodo e a mescolare, fino a quando il riso non sarà cotto. Saranno necessari circa 15/20 minuti". Solo su Instagram nel giro di poche ore la ricetta viene visualizzata oltre 230 mila volte e naturalmente il piatto fatto in casa da Benedetta ottiene decine e decine di commenti positivi. Nella giornata di domenica 28 marzo, tra l'altro, in vista della Pasqua aveva proposto il video per la realizzazione della colomba "casalinga e veloce".

