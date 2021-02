Benedetta Rossi, fatto in casa: mille dolci per Carnevale

13 febbraio 2021 a

Il segreto di Carnevale? Con un solo impasto si possono realizzare diversi dolci. Mille secondo Benedetta Rossi, la food blogger più famosa e più amata d'Italia, diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento sia sui social che in televisione. Sui suoi profili ufficiali svela il "segreto" e pubblica sia gli ingredienti necessari che le ricette, come suo solito. Ovviamente grande successo. Fa immediatamente incetta di like, commenti, apprezzamenti e condivisioni su tutti i suoi profili. E ovviamente come al solito parte dall'impasto base che questa volta prevede: un uovo, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di olio di semi di girasole, un cucchiaio di liquore all'anice (o altro liquore), la buccia grattugiata di mezzo limone, un pizzico di sale e per finire 140 grammi di di farina 00. Poi dolci e ricette del classico Fatto in casa da Benedetta: c'è l'imbarazzo della scelta.

CHIACCHIERE

1 sfoglia di impasto base

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

FRAPPE RIPIENE

1 sfoglia di impasto base

1 cucchiaino di crema pasticcera per ogni frappa

albume d'uovo per spennellare

Olio per friggere q.b.

Zucchero a velo q.b. per decorare

ROSELLINE DI CARNEVALE

1 sfoglia di impasto base

albume d'uovo per spennellare

olio per friggere q.b.

crema pasticcera q.b.

Ciliegine candite q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare



STELLE FILANTI

1 sfoglia di impasto base

albume d'uovo per spennellare

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

RAVIOLI FRITTI

1 sfoglia di impasto base

100 gr di ricotta

1 cucchiaio di zucchero

30 gr di gocce di cioccolato

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

TORTELLI DOLCI

1 sfoglia di impasto base

1 cucchiaino di Nutella per tortello

albume d'uovo per spennellare

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare



