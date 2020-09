Benedetta Rossi, ecco la ricetta della Torta Paradiso che fa impazzire i follower

11 settembre 2020 a

a

a

E' quella della Torta Paradiso la nuova ricetta pubblicata da Benedetta Rossi sui suoi profili social. Come al solito fan e follower gradiscono. Su Instagram in un'ora quasi 120mila visualizzazioni. Vediamo come si fa la Torta Paradiso secondo Fatto in casa da Benedetta. Come sempre prima Benedetta pubblica gli ingredienti: 4 uova; 200 g di zucchero; 120 g di burro a temperatura ambiente; 100 g di fecola di patate; 180 g di farina; buccia grattugiata di 1 limone; 1 bustina di lievito per dolci; Zucchero al velo Vanigliato.

Questa la ricetta pubblicata sul sito Fatto in casa da Benedetta: "In una ciotola rompiamo le uova e grattugiamo la buccia di un limone. Iniziamo a mescolare e aggiungiamo lo zucchero, quando il composto è spumoso aggiungiamo il burro ammorbidito e amalgamiamo per bene. Continuando a frullare aggiungiamo la Fecola di patate Paneangeli e la farina poco per volta. Infine uniamo il lievito pane degli angeli. Prepariamo una tortiera apribile da 22 cm di diametro con un foglio di carta forno sul fondo e versiamoci l'impasto. Inforniamo a 170° con il forno ventilato per 40 minuti oppure a 180° con il forno statico per 40 minuti. Sforniamo e spolveriamo con abbondante zucchero al velo Paneangeli. Lasciamo raffreddare completamente e tagliamo una fetta, vedrete quanto è soffice".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.