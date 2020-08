Benedetta Rossi, le tagliatelle di Nonna Pina spopolano anche su Youtube: ecco la ricetta | Video

30 agosto 2020 a

A proposito di fornelli e di cucina, un vero e proprio exploit lo fa registrare su youtube il video in cui Benedetta Rossi illustra come si realizzano le tagliatelle di Nonna Pina. La chef marchigiana "fatta in casa" viene invitata dai gatti del cartone Rainbow a spiegare la ricetta. Chiedono a Benedetta una mano per quello che può essere considerato un primo piatto della tradizione italiana.

Lei ovviamente non si tira indietro e illustra nei dettagli come fare. Il video finisce poi anche sui social: in due giorni su Youtube mette insieme quasi 200mila visualizzazioni solo sul profilo di Benedetta Rossi che del resto vanta la bellezza di 2.25 milioni di follower.